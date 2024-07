Marketing: Alpecin on air con una campagna adv in concomitanza con il Tour de France 2024

Il brand tedesco Alpecin (attivo nella produzione di soluzioni per la cura dei capelli) lancia una campagna pubblicitaria a livello europeo durante il Tour de France, con il suo nuovo shampoo Alpecin Grey Attack. La campagna ha come protagonisti l’attuale campione del mondo di ciclismo olandese Mathieu van der Poel e i manager del team, i fratelli Roodhooft.

Giusto in tempo per l’inizio del Tour de France (29 giugno – 21 luglio 2024), l’ultima campagna di Alpecin racconta una storia eroica, che dimostra come vale la pena lottare e non arrendersi mai, anche nella battaglia contro il tempo. Parte di questa campagna è uno spot televisivo che combina la dinamica e la resistenza del ciclismo con l’efficace formula dello shampoo Alpecin Grey Attack. Il prodotto, infatti, contiene una formula innovativa che copre gradualmente i capelli grigi e ridona un look più fresco, giovanile facendo tornare i capelli come un tempo.

Dal 2020, il Gruppo Dr. Wolff è partner della squadra professionale Alpecin-Deceuninck, una delle migliori squadre di ciclismo al mondo e in occasione di questa edizione del Tour verrà indossata una maglia speciale in edizione limitata.

Alexander Krümke, Vicepresidente Marketing del Gruppo Dr. Wolff, ha dichiarato che: “Con il nostro motto ‘Never Give up’, integriamo ancora di più le nostre attività di sponsorizzazione con lo spirito del nostro marchio”.

Per Philip Roodhooft, Team Manager di Alpecin-Deceuninck: “Partner forti come Alpecin sono essenziali per il successo della nostra squadra. I valori di disciplina, resistenza e perseveranza espressi nel nostro credo ‘Never Give up’ sono valori fondamentali”.

Secondo Eduard R. Dörrenberg, CEO del Gruppo Dr. Wolff (con sede a Bielefeld in Germania): “Il Tour de France è una piattaforma eccezionale per attirare l’attenzione internazionale sul nostro marchio Alpecin e per dimostrare in modo evidente le prestazioni dei nostri prodotti nel contesto del ciclismo.”