Banca 360 FVG diventa ufficialmente il nuovo co-sponsor dell’Udinese (biennio 2024/26).

La famiglia dei partner di Udinese Calcio (Serie A) si arricchisce, quindi, di una eccellenza nel proprio settore, quello del Credito Cooperativo, di cui Banca 360 FVG (nella foto in primo piano il momento delle firme dell’accordo di partenariato) rappresenta un vero e proprio punto di riferimento, con i propri 58 sportelli dislocati in tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia e presenza a Pordenone, Udine, Trieste e Gorizia, quindi in tutti gli ex capoluoghi di provincia.

“Per una Banca di Credito Cooperativo è fondamentale sedimentare il proprio rapporto con il territorio. Udinese Calcio è uno storico cliente dell’Istituto e un partner con cui da sempre sono state condivise virtuose collaborazioni. Allo scoccare del primo anno dalla fusione tra BancaTer e Friulovest Banca, avvenuta il primo luglio 2023, abbiamo pensato di legare in maniera ancora più coinvolgente la nostra attività a quella del Club che rappresenta l’orgoglio e l’eccellenza del Friuli Venezia Giulia”, dichiara il presidente di Banca 360 FVG, Luca Occhialini. “Un investimento per rafforzare il nostro ruolo di banca di riferimento regionale – precisa – che sarà parallelo al sostegno al territorio che Banca 360 FVG continuerà a garantire in termini di mutualità e supporto al mondo associativo, che rimarrà centrale e prioritario“.

“Udinese Calcio ha da sempre avuto un rapporto privilegiato con Banca 360 FVG, operatore finanziario di grande tradizione e di straordinario radicamento territoriale – le parole del presidente del club bianconero, Franco Soldati -: ci accomunano i valori, l’orgogliosa appartenenza alla Regione Friuli Venezia Giulia, le origini che affondando per entrambi addirittura a circa 130 anni fa. Poter essere veicolo promozionale di un brand che rappresenta l’unicità della comunità regionale è motivo di grande soddisfazione e si inserisce in quel filone di reciproca valorizzazione che abbiamo lanciato con IO SONO FRIULI VENEZIA GIULIA e con la denominazione commerciale dell’impianto in Bluenergy stadium, in una logica di promozione di talenti ed eccellenze territoriali“. (fonte: Udinese calcio)