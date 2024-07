Karlsruher SC (Bundesliga2): nuova maglia “home” per i 130 anni del club tedesco

Il Karlsruher SC ha presentato il nuovo kit Home che il club tedesco, che ha ottenuto il suo miglior piazzamento degli ultimi cinque anni in 2.Bundesliga e che quest’anno festeggia 130 anni di storia, indosserà nel corso della stagione 2024/25.

La nuova ‘Home’ del KSC è blu scuro e ha il collo a V con bordi in maglieria bianchi, colore presente anche sui bordi manica. Il backneck è personalizzato con i colori e il logo del club, la scritta EIN STÜCK HEIMAT (Un pezzo di patria), insieme al logo Macron e alla scritta Designed in Bologna a certificare ed evidenziare come ogni capo sia ideato, progettato e sviluppato presso il Macron Campus. Sul petto, a destra, è ricamato in bianco il Macron Hero, a sinistra lo stemma del Karlsruher SC. Nel retrocollo esterno, sempre in bianco, appare la scritta MEINE HEIMAT (La mia patria).

La maglia è caratterizzata da una grafica che, utilizzando un colore blu royal sul fondo blu scuro, crea una serie di tre ampie bande che scendono dalla sinistra in diagonale per poi, nel mezzo, diventare verticali fino al fondo maglia. In contrapposizione a queste ampie bande, dalla destra e seguendo lo stesso ‘movimento’, partono delle righe, sempre blu royal ma molto più sottili. Nella parte bassa delle bande sono inoltre ripetuti in grafica sublimata tono su tono lo stemma della squadra, quello della città di Karlsruhe (attraversato dalla scritta FIDELITAS) e un disegno rappresentante il grifone, animale simbolo della regione di Baden. Sul fondo maglia posteriore, in grafica embossata, appare, ripetuto, l’acronimo KSC. Il kit ‘Home’ è completato da pantaloncini e calzettoni blu scuro, questi ultimi con bordo superiore bianco.