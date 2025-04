L’agenzia Sporteconomy, business media partner del club, “vola” in B con il Padova calcio.

L’agenzia Sporteconomy, media partner, da diversi anni, del Padova calcio (che ha terminato primo il girone “A” del campionato di Serie C – 2024/25), fa i complimenti all’intera dirigenza biancoscudata, guidata dall’amministratore delegato Alessandra Bianchi, per l’importante risultato raggiunto al termine di una stagione sportiva durissima. Il Padova torna in Serie B dopo sei lunghi anni di assenza. Un risultato, che, con un pizzico di fortuna in più, poteva essere raggiunto probabilmente anche prima. Ma questa è storia! Oggi il club ha tutte le potenzialità per costruire un nuovo progetto sportivo nella “cadetteria”, potendo puntare su un’ottima organizzazione societaria e su un’area marketing (guidata dal manager Enrico Corvaglia) tra le più brillanti della categoria. Come agenzia giornalistica siamo entusiasti di aver raccontato, sempre sul terreno del marketing e degli accordi commerciali, questo processo costante di crescita. Ancora una volta, la nostra business media partnership si lega, come in questo caso, ad un club che conquista, nel modo migliore, la promozione “diretta” nella serie maggiore. Alla dirigenza e alla squadra tutta i vertici dell’agenzia Sporteconomy augurano di poter proseguire in questo percorso vincente oltre che condiviso.