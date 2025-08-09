Marketing – Abruzzo Airport sulle maglie del Pescara calcio (Serie B).

Come riportato sul sito del club abruzzese neo promosso in Serie B, con un accordo siglato tra Saga e Delfino Pescara 1936, Abruzzo Airport scenderà in campo insieme ai giocatori del Pescara in qualità di “sleeve sponsor”. L’accordo, nato per far conoscere lo scalo abruzzese, prevede anche numerose iniziative dedicate ai tifosi biancazzurri

L’Aeroporto Internazionale d’Abruzzo e la società Delfino Pescara 1936 faranno squadra per un anno. È stato siglato oggi un accordo di partnership annuale in cui è previsto che il logo di Abruzzo Airport comparirà sulle maniche delle magliette della prima squadra – “sleeve sponsor” – per tutta la stagione 2025/2026.

Ma questa è una partnership che andrà oltre la semplice visibilità sulle divise durante la partita, perché infatti sono previste iniziative speciali che coinvolgeranno direttamente i tifosi, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il legame tra la squadra, lo scalo aeroportuale e l’intera comunità. L’unione di due “eccellenze del territorio”, come le ha definite il presidente di Saga Giorgio Fraccastoro si basa su una visione comune di crescita e sviluppo.

«La significativa crescita che l’Aeroporto d’Abruzzo sta vivendo durante questo anno, con il notevole incremento di passeggeri, anche grazie all’aumento delle destinazioni nazionali ed internazionali – ha detto Fraccastoro –, ci induce a fare sempre meglio e di più per il nostro territorio di riferimento». Fraccastoro ha ribadito la volontà di associare il brand dell’aeroporto alla squadra più rappresentativa della regione, una scelta strategica per aumentare la visibilità dello scalo in un periodo di grande successo, che punta dritto al milione di passeggeri.

«I numeri registrati, che ad oggi ci portano dritti verso il milione di passeggeri, e la riconosciuta appetibilità dello scalo e di tutto il territorio regionale in termini turistici ci hanno spinti a pensare di percorrere strade sempre diverse per incrementare ancora di più la visibilità dello scalo», ha detto ancora Fraccastoro. Il pensiero è andato quindi subito al Pescara Calcio «che con la promozione in Serie B, vivrà una stagione intensa. Abbiamo qualcosa in comune con la squadra ed è questo cammino in ascesa che è solo all’inizio del suo percorso ed è per questo che abbiamo voluto scommetterci», ha concluso. (fonte: Pescara calcio)