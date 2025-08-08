Marketing – Massigen Sport si conferma, per il terzo anno consecutivo, Official Partner della Lazio.

S.S.Lazio e Massigen Sport hanno annunciato oggi il rinnovo della partnership per il terzo anno consecutivo.

Diego Romare, Direttore Marketing di Massigen – Marco Viti, ha commentato: “Massigen Sport è un brand di integratori specializzati nati per rappresentare i valori più vivi dello sport: per questo abbiamo scelto di rinnovare una partnership ormai consolidata, che conta oltre 3 anni di stretta collaborazione con la società per i valori rappresentati dalla maglia biancoceleste e la determinazione a raggiungere nuovi traguardi, con lo staff medico con cui condividiamo esperienze e conoscenze utili per offrire il supporto più adeguato a tutta la squadra e infine con i tifosi con cui condividiamo la passione per le sfide e un sano entusiasmo sportivo.”

Il Direttore Marketing della S.S. Lazio, Marco Canigiani, ha dichiarato: “Siamo molto felici di proseguire la partnership con un’azienda di lunga tradizione come Massigen. Il rapporto di reciproca fiducia e collaborazione ci permetterà di rafforzare le sinergie per il raggiungimento di obiettivi comuni.”