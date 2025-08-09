Drivalia si conferma sleeve sponsor dell’Hellas Verona in Serie A.

Drivalia, socierà di noleggio e mobilità del Gruppo CA Auto Bank, rinnova il suo impegno nel mondo della Serie A e si conferma partner dell’Hellas Verona FC. Per la stagione 2025/26, Drivalia resterà Sleeve Jersey Sponsor del club (nella foto in primo piano), proseguendo la collaborazione avviata nella stagione 2022/23.

Il logo Drivalia sarà sulla manica sinistra delle maglie da gioco indossate in tutte le competizioni ufficiali, a partire dal primo match della Serie A 2025/26, Udinese-Hellas Verona, in programma per il 25 agosto.

“Questa partnership non è solo una sponsorizzazione, ma una piattaforma strategica per dialogare con un pubblico vasto e appassionato, promuovendo la nostra visione di una mobilità sempre più innovativa, flessibile e sostenibile’, ha detto Roberto Sportiello, Ceo di Drivalia. Quest’ultima rappresenta per il Club “un partner strategico di grande valore: la sua riconoscibilita’ e dinamicità ci permette sempre di piu’ di rafforzare il legame con i nostri tifosi e di trasformare una semplice sponsorizzazione sportiva in una collaborazione autentica e ad alto impatto”, ha detto Italo Zanzi, presidente esecutivo dell’Hellas Verona, sottolineando che “il turismo, elemento centrale per una citta’ come Verona e per un brand internazionale come Drivalia, rappresenta un ambito chiave su cui costruire progetti condivisi, capaci di valorizzare il territorio e di creare esperienze uniche per i nostri tifosi e per i visitatori”. (fonte: Hellas Verona)