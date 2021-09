ManpowerGroup e FC Internazionale Milano rinnovano la partnership

L’azienda leader globale nelle innovative workforce solutions sarà Regional Partner e Official HR Partner dell’Inter

ManpowerGroup e FC Internazionale Milano sono orgogliosi di annunciare di aver confermato la loro partnership per le prossime stagioni sportive.

La partnership tra il club e l’azienda leader globale nelle innovative workforce solutions, arrivata al suo quinto anno consecutivo, conferma la reciproca fiducia fra due realtà che condividono importanti valori e che collaborano insieme con l’obiettivo di promuovere il talento, il lavoro, la crescita professionale e lo spirito sportivo.

ManpowerGroup, Regional Partner e Official HR Partner dell’Inter, crede in questo binomio da molti anni, per i valori che lo sport esprime e che per il Gruppo sono i più importanti anche nel lavoro: lavoro di squadra, lealtà e sfida su tutti. A questi si aggiunge la sicurezza, un concetto nuovo ma a cui ora diamo tutti un’importanza diversa, nel lavoro come nello sport.

Stefano Scabbio, Amministratore Delegato ManpowerGroup Italia: “Siamo fieri di aver rinnovato la partnership con Inter, Club campione d’Italia in carica e tra i più importanti e storici a livello internazionale. Insieme a Inter vogliamo continuare ad investire sui giovani e sulla valorizzazione del talento, pronti a sostenerlo affinché possa essere una delle principali leve per la ripartenza del nostro paese”.