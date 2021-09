DigitalBits sulla manica sinistra dell’Inter. Nelle casse nerazzurre 85 milioni di euro. 

L’ultimo sponsor ad aver annunciato, in ordine di tempo, l’abbinamento con una maglia della Serie A è Digitalbits, marchio americano già presente sulla divisa dell’AS Roma (con un investimento triennale del valore di 36 milioni di euro). Adesso la digital company, con base in Texas, ha deciso di raddoppiare legando la propria immagine a quella dei campioni d’Italia dell’Inter (il logo sarà visibile sulla manica sinistra). E’ la conferma del forte interesse del mercato digitale per le jersey-sponsorship del calcio italiano. Marchi che, a vario titolo, e con investimenti crescenti, erano già sbarcati, nelle ultime due stagioni, in Premier league (Inghilterra), Bundesliga (Germania) e Liga (Spagna). Adesso è il turno del nostro paese e l’Inter è tra i club che ne trarrà i maggiori benefici (non solo economici). Un’operazione complessa, quella di DigitalBits, attivata, tra l’altro, in collaborazione con un secondo partner hi-tech (il brand Zytara Labs).

La piattaforma di digital banking di Zytara si espanderà nel mercato europeo sfruttando l’immagine globale dell’Inter (investendo la cifra record di 85 milioni di euro). Come parte integrante di questa collaborazione, DigitalBits diventa official global cryptocurrency, mentre Zytara ricoprirà il ruolo di official global digital banking partner.

L’Inter utilizzerà la blockchain di DigitalBits e accetterà la criptovaluta “XDB” per i pagamenti allo stadio, oltre che negli store online/fisici. I partner poi utilizzeranno questa tecnologia di ultima generazione per realizzare figurine digitali dei giocatori e pezzi da collezione NFT (Non-Utility Tokens) destinati a un pubblico sempre più globale.