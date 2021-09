Vortice e Udinese calcio ancora insieme

Per il sesto anno consecutivo Vortice si conferma Ventilation Partner di Udinese calcio per la stagione sportiva di Serie A 2021-2022

Vortic S.p.A, azienda leader nel mercato della ventilazione e da sempre garanzia di prodotti di grande qualità e affidabilità nel settore del trattamento e depurazione dell’aria, continuerà infatti la sua collaborazione con il team di Udinese. Una collaborazione che, sin dal primo anno, è stata di reciproca soddisfazione per entrambe le società grazie alle numerose iniziative commerciali e di marketing sviluppate insieme: Vortice infatti grazie all’utilizzo dei moderni spazi della Dacia Arena ha potuto realizzare numerose attività coinvolgendo tutte le figure professionali che operano nel suo settore. Presentazioni, incontri, seminari tecnici e iniziative promozionali sono solo alcune delle attività che Vortice ha messo a calendario anche in questa stagione, per consolidare i rapporti con il proprio network commerciale, i distributori, gli installatori e i progettisti, e per aumentare la vicinanza nei confronti del consumatore finale.

La collaborazione sarà anche uno dei trampolini di lancio per il nuovo logo di Vortice, presentato il 3 settembre di quest’anno, a testimonianza di un percorso strategico di evoluzione dell’azienda di Tribiano che in questi ultimi anni l’ha portata ad avere un respiro sempre più internazionale.