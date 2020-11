“Man in the Middle” il primo documentario lanciato dalla UEFA sulla vita e le esperienze degli arbitri internazionali

(di Matteo Dionisi) – L’l’uomo nel mezzo”, e sarà lanciato lunedì 16 novembre in streaming a cadenza settimanale, per un totale di 4 episodi su UEFA.tv. – L’ UEFA racconterà uno dei lavori più difficili del mondo da una prospettiva inedita ed esclusiva attraverso un documentario in quattro episodi che mostrerà da vicino cosa serve per diventare un arbitro di UEFA Champions League. Il documentario si chiama “ Man in the Middle “, tradotto “, e sarà lanciatoin streaming a cadenza settimanale, per un totale di 4 episodi su

Ripercorrerà la vita professionale e privata di 16 arbitri di 11 paesi diversi attraverso un periodo di 18 mesi (febbraio 2019 – agosto 2020). Ognuno di loro fa parte di un gruppo d’elite di arbitri selezionati dalla UEFA per dirigere le partite della più importante competizione europea per club.

“È un documentario molto importante per la UEFA e per la nostra famiglia arbitrale“, ha detto giovedì il presidente della commissione arbitri UEFA, Roberto Rosetti. Poi per concludere ha aggiunto: “Il documentario racconta la professionalità, la motivazione e la dedizione di alcuni dei migliori ufficiali di gara europei, e mostra il lato umano delle giacchette nere al di là di quello che vedono in campo giocatori e tifosi“.

UEFA.tv, ‘Man in the Middle’ è la prima serie di documentari originali prodotti per la piattaforma video-digitale della UEFA. Negli episodi, gli arbitri daranno dei pareri personali su alcune decisioni chiave prese dal Video Assistant Referee (VAR). Gli spettatori conosceranno anche la preparazione psicologica, parte fondamentale dell’allenamento degli arbitri d’elite di oggi, così come le sessioni di allenamento online che sono diventate la norma durante il periodo di sospensione del calcio nella prima parte del 2020. Per vedere gli episodi, bisogna accedere a UEFA.tv che è gratuito, previa registrazione. La piattaforma è disponibile su smartphone e tablet Android e iOS, su Apple TV, Android TV, Amazon Fire TV e sulle Smart TV Hisense VIDAA. Per accedere a UEFA.tv, gli utenti digitali già registrati possono utilizzare le proprie credenziali di accesso. Visibile gratuitamente su, ‘’ è la prima serie di documentari originali prodotti per la piattaforma video-digitale della UEFA. Negli episodi, gli arbitri daranno dei pareri personali su alcune decisioni chiave prese dal. Gli spettatori conosceranno anche la preparazione psicologica, parte fondamentale dell’allenamento degli arbitri d’elite di oggi, così come le sessioni di allenamento online che sono diventate la norma durante il periodo di sospensione del calcio nella prima parte del 2020. Per vedere gli episodi, bisogna accedere a UEFA.tv che è gratuito, previa registrazione. La piattaforma è disponibile su smartphone e tablet Android e iOS, su Apple TV, Android TV, Amazon Fire TV e sulle Smart TV Hisense VIDAA. Per accedere a UEFA.tv, gli utenti digitali già registrati possono utilizzare le proprie credenziali di accesso.

I DIRETTORI DI GARA – Ma chi saranno gli arbitri protagonisti del documentario? Cüneyt Çakır – Turchia

Willie Collum – Scozia; Carlos del Cerro Grande – Spagna; Ovidiu Hategan – Romania; Björn Kuipers – Olanda

Antonio Mateu Lahoz – Spagna; Bobby Madden – Scozia; Danny Makkelie – Olanda; Szymon Marciniak – Polonia; Michael Oliver – Inghilterra; Daniele Orsato – Italia; Gianluca Rocchi – Italia; Damir Skomina – Slovenia; Anthony Taylor – Inghilterra; Clement Turpin – Francia e Felix Zwayer – Germania.