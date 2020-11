Naldo è il nuovo sponsor della Professional Football League (LPF) e dell’AFA

(di Daniele Caroleo) – La Professional Football League (LPF) e l’Argentine Football Association (AFA) hanno raggiunto un accordo di sponsorizzazione con Naldo, una delle più importanti catene di elettrodomestici dell’Argentina.

L’accordo varrà per tutto l’anno 2021 e l’azienda affiancherà il torneo di Primera Division nella veste di uno degli sponsor principali. Naldo si è consolidata all’inizio degli anni ’90 con un iniziale piano di espansione nella città e nella provincia di Buenos Aires, per poi allargarsi in tutto il territorio argentino. Attualmente conta più di 55 punti vendita distribuiti in 10 province del paese.

L’azienda di elettrodomestici, a seguito di questa partnership, affiancherà gli altri sponsor principali dell’AFA e della Professional League: YPF, società energetica argentina, Quilmes, marchio produttore di birra, e Banco Ciudad, istituto bancario di Buenos Aires.