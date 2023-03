Maglia speciale senza sponsor per i 120 anni della Cremonese

In occasione della 27a giornata di Seria A, la Cremonese è scesa in campo contro il Monza con una speciale maglia per festeggiare i suoi 120 anni di storia.

La maglia away che la Cremonese ha indossato nella trasferta di Monza, e confezionata dal partner tecnico Acerbis, è un richiamo alla prima storica divisa della Cremo: maglia bianca con colletto e bordi lilla, pantaloncini e calzettoni neri; completo nero con colletto della maglia e bordi lilla per il portiere.

Sul petto, come da tradizione, non sono comparsi né il logo Usc né gli sponsor di maglia; sul dorso, invece, era presente il solo numero, senza la personalizzazione con il cognome del calciatore.

Ad arricchire il tutto, la patch interna con la scritta: Seria A 2022-23, Monza-Cremonese 27a giornata