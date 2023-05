Maglia anti-razzismo per la stagione 2023/24 di Hannover 96 (Bundesliga2)

La tradizione dei colori abbinata ad una ricerca grafica innovativa, tessuti performanti ed Eco Fabric, a conferma dell’impegno condiviso da società e sponsor tecnico nei confronti dell’ambiente e della sostenibilità. Queste le caratteristiche della nuova maglia ‘Home’ dell’Hannover 96, club tedesco che milita in Zweite Bundesliga (l’equivalente della serie B italiana).

La nuova Home dei ‘Die Roten’ si conferma anche quest’anno nel classico rosso con girocollo e bordi manica in maglieria nera con dettagli biancoverdi. Il backneck è personalizzato con il logo della squadra, sfumato anche sullo sfondo dell’etichetta, il motto “NIEMALS ALLEIN!” (“Mai da soli!”) e la scritta Designed in Bologna a certificare ed evidenziare come ogni capo sia ideato, progettato e sviluppato nell’Headquarters Macron. Sul petto, a destra e in bianco, il Macron Hero, a sinistra il logo dell’Hannover 96. La scritta “NIEMALS ALLEIN!” è stampata anche nel retrocollo esterno.

Il kit casalingo presenta sia nella parte anteriore che su entrambe le maniche un pattern grafico composto da forme geometriche in stampa sublimatica con leggero effetto sfumato. Un altro dettaglio importante è dato dal tape interno personalizzato sul fondo maglia che riporta la scritta, ripetuta, “YES TO FOOTBALL, NO TO RACISM”. A completare la divisa ‘Home’ una doppia scelta nei pantaloncini: total white o total black con bordi biancoverdi. I calzettoni bianchi hanno il bordo superiore nero con due righe orizzontali bianca e verde.