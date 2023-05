Jacopo Volpi nuovo direttore di RAI Sport

Dopo due mesi di direzione ad interim di Marco Franzelli, il CdA della Rai ha scelto Jacopo Volpi, già vicedirettore della testata, come n.1 di Rai Sport. Succede ad Alessandra De Stefano, che, poche settimane fa, aveva rimesso l’incarico per poi andare a lavorare come “inviata” a Parigi. Volpi, 65 anni tra poco più di un mese, è uno dei giornalisti più conosciuti in Rai (vi ha iniziato a lavorare nel 1979 come collaboratore). Toscano, grande appassionato di volley, di cui ha raccontato le imprese (soprattutto del periodo dell’Italvolley di Velasco), ha condotto diversi programmi del canale, inclusa la “Domenica Sportiva“.