Macron vestirà la Georgia Rugby Union (GRU) nella stagione 2022/23

Georgia Rugby Union e Macron, dalla scorsa estate nuovo partner tecnico dei “Lelos”, hanno presentato i nuovi kit gara che la Nazionale georgiana di rugby indosserà nel corso di questa stagione. Colori e simboli della tradizione nazionale si uniscono alla tecnicità e qualità dei materiali, arricchiti da un design esclusivo e dalla cura dei dettagli.

La nuova maglia “Home” è granata con collo a polo bianco con chiusura a due bottoni. Sul petto, in bianco, è ricamato il Macron Hero, logo del brand italiano, mentre a sinistra, lato cuore, il logo della Georgia Rugby Union. Nel retro, sotto al colletto, è ricamata, sempre in bianco la bandiera della Georgia (la bandiera a 5 croci). Nella parte posteriore della maglia, in basso, è inserito in grafica embossata, tono su tono, il disegno di un tralcio di vite, simbolo e espressione di identità nazionale di un paese che storicamente è considerato tra i più antichi produttori di vino. Sui fianchi sono presenti due bande verticali più scure caratterizzate da una grafica geometrica. I pantaloncini sono bianchi con righe verticali granata sui fianchi. I calzettoni sono granata con davanti il Macron Hero e dietro la scritta GEORGIA.

La maglia ‘Away”, anche in questo caso con collo a polo, è bianca e riprende i dettagli grafici della versione ‘casalinga’. Il colore granata è presente nella riga, con effetto irregolare, presente sul petto, all’altezza delle maniche e sui fianchi. Righe granata che caratterizzano anche la parte posteriore della maglia. Sul petto, il Macron Hero e il logo della Federazione georgiana sono ricamati anch’essi in color granata