La Ferrari ha sospeso il suo accordo commerciale con la società russa Kaspersky

(di Emanuele de Laugier) – La scuderia di Formula 1 Ferrari ha confermato che non mostrerà più il logo di Kaspersky, società russa di sicurezza informatica, sulla livrea delle sue monoposto né sui caschi di Charles Leclerc e di Carlos Sainz (nella foto in primo piano).

La squadra italiana ha confermato la sospensione dell’accordo con il suo partner informatico a partire dagli ultimi test pre-stagionali in Bahrain (10-12 marzo).

Però, Kaspersky rimarrà comunque un fornitore del “Cavallino Rampante” in futuro, continuando a fornire al team i software anti-virus.

“Ferrari ritiene che il mondo dello sport debba lanciare un messaggio chiaro a sostegno del popolo ucraino. Ferrari e Kaspersky hanno deciso di rimuovere i loghi e, sui caschi dei piloti, di sostituirli con #essereFerrari”, ha dichiarato la scuderia della F1 in un comunicato rilasciato a RacingNews365.com.

Tuttavia, Kaspersky non è l’unico legame che ha la Ferrari con la Russia. Infatti, il suo pilota collaudatore Robert Shwartzman, nonostante sia nato in Israele, si identifica come russo. Il 22enne si era piazzato secondo nella classifica di Formula 2 dello scorso anno, finendo dietro nella corsa al titolo solo all’australiano Oscar Piastri, nuovo collaudatore di Alpine.

Allo stato attuale, i piloti russi e bielorussi possono continuare a gareggiare negli sport motoristici sotto la “bandiera della FIA” come neutrali e sono soggetti a varie condizioni, tra cui la firma del modulo di “impegno del pilota”.

Nonostante fosse stato recentemente confermato come collaudatore per la stagione 2022, il futuro di Shwartzman alla Ferrari è ora in fase di revisione, con il team che sta valutando varie opzioni ed una decisione sulla questione arriverà a tempo debito.

Inoltre, all’inizio di di questa settimana, la Ferrari ha annunciato una donazione di un milione di euro per aiutare la popolazione dell’Ucraina colpita dalla guerra con la Russia.