Macron veste gli arbitri di gara del Guiness Six Nations 2022

Macron sempre più protagonista sui campi del Guinness Six Nations. Sulla base del recente accordo di partnership tra Macron e World Rugby, l’abbigliamento tecnico degli Ufficiali di Gara Emirates è firmato dall’azienda italiana, sempre più brand leader internazionale nel mondo della palla ovale. Alla vigilia dell’edizione 2022, Macron e World Rugby hanno svelato i nuovi kit che i direttori di gara indosseranno nel corso dei match del Guinness Six Nations.

Le divise 2022-2023 degli Ufficiali di Gara Emirates sono caratterizzate dalla maglia con collo a polo. Quattro le colorazioni: bianco, blu navy, arancione e verde fluo. Anteriormente, una grafica tono su tono – in stampa sublimatica – che crea un effetto di intarsio geometrico. Sul petto, a destra il Macron Hero, a sinistra il logo World Rugby Referee. Logo che è presente anche al centro delle spalle dove è inserita la tasca interna per il Gps.

La maglia bianca ha il colletto in blu navy, stesso colore utilizzato per pantaloncini e calzettoni; nella versione blu navy il colletto è in bianco, mentre pantaloncini e calzettoni sono blu navy; per il kit gara in arancione, colletto, pantaloncini e calzettoni confermano il blu navy; infine, nella divisa verde fluo, colletto, pantaloncini e calzettoni sono neri. Tutte le maglie hanno una vestibilità Slim Fit e il tessuto utilizzato è Fightex.

La nuova linea di abbigliamento, caratterizzata dalla qualità e tecnicità che contraddistingue i capi Macron, è realizzata con materiali innovativi. Comodità e praticità unite all’eleganza di un design esclusivo, curato nei dettagli, per offrire la miglior performance in campo agli Ufficiali di Gara Emirates impegnati a svolgere un ruolo tanto importante quanto delicato.

L’esordio dei nuovi capi della linea World Rugby 6 Nations Match Officials Kit avverrà nel match di esordio della nuova edizione del Guinness Six Nations in programma all’Aviva Stadium di Dublino tra Irlanda e Galles.