Macron svela la nuova maglia 2023/24 dell’Albania con la tradizionale aquila bicipite

Stile e grafica innovativi, uniti agli importanti simboli della storia e della tradizione delle Shqiponjat: la Federcalcio albanese (FSHF) e Macron hanno svelato i nuovi kit Home, Away e Third, che accompagneranno la nazionale albanese nel percorso di qualificazione ai Campionati Europei di Germania 2024. L’esordio è fissato proprio per lunedì 27 marzo, quando l’undici guidato da Sylvinho affronterà la Polonia nella prima partita del Gruppo “E” delle qualificazioni.

Proprio l’aquila bicipite, che rappresenta l’identità di un popolo, il suo coraggio e il suo valore, è il motivo grafico dominante dei nuovi kit gara della Nazionale. Forte e chiaro è anche il messaggio di sostenibilità ambientale: le divise sono interamente realizzate in Eco Fabric, tessuto proveniente al 100% da plastica riciclata.

La nuova maglia “Home” è rossa con collo a polo nero e chiusura a tre bottoni. Neri anche i bordi manica e la banda verticale sul fianco. Il backneck è personalizzato con il logo della FSHF, il logo Macron e la scritta Designed in Bologna a certificare ed evidenziare come ogni capo sia ideato, progettato e sviluppato nell’Headquarters di Bologna. La parte anteriore e le spalle sono caratterizzate da una grafica geometrica tono su tono all’interno della quale spicca il disegno, in stampa sublimatica, dell’aquila bicipite. Sul petto a destra, in stampa siliconata, il Macron Hero, a sinistra il logo della Federcalcio albanese. Nel retrocollo, sulla lunetta esterna, è ricamata in bianco la scritta ALBANIA. Sul fondo maglia è presente un tape interno personalizzato con la scritta ripetuta “Ti Shqipëri, më jep nder” (Albania, tu mi onori), una parte della frase motto dell’Albania tratta dalla poesia di Naim Frashëri. Il kit casalingo è completato da pantaloncini neri e calzettoni neri con sottile linea rossa sul bordo superiore.

La versione “away” è bianca con collo a polo nero con sottile linea rossa, abbinamento cromatico che ritroviamo sui bordi manica e nella banda verticale sui fianchi. Il layout grafico è identico alla prima maglia con grafica geometrica tono su tono e il disegno dell’aquila bicipite nella parte anteriore. Anche in questo caso è presente la scritta “Ti Shqipëri, më jep nder” nel tape interno sul fondo maglia e la scritta ALBANIA, in nero, nel retrocollo. I pantaloncini sono bianchi con coulisse e bande laterali nere, mentre i calzettoni bianchi hanno una sottile linea rossa nel bordo superiore.

Infine, la terza maglia è total black con dettagli rossi sul collo a polo, sui bordi manica e nella sottile linea rossa verticale sui fianchi. Sul petto il Macron Hero è in silicone rosso, così come il logo della FSHF. La grafica geometrica tono su tono si ripete nella parte anteriore e sulle maniche e al centro campeggia il disegno dell’aquila, simbolo della Nazionale albanese. I pantaloncini neri hanno una sottile linea rossa verticale sui fianchi, riga rossa che ritroviamo sul bordo superiore dei calzettoni sempre neri.