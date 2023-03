Biraghi nuovo partner ufficiale della Nazionali italiane per 4 anni

Biraghi, azienda del cuneese (punto di riferimento del settore lattiero caseario), è il nuovo partner ufficiale delle Nazionali italiane di calcio per i prossimi quattro anni. L’accordo è stato ufficializzato nel corso di una conferenza stampa che ha avuto luogo presso il centro tecnico federale di Coverciano, alla presenza del commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini (FIGC), e del consigliere d’amministrazione di Biraghi, Claudio Testa. La partnership riguarderà tutte le squadre Nazionali (maschile, femminile, giovanili, futsal, beach soccer ed eSports) e farà il suo esordio il 23 marzo in occasione dell’incontro Italia-Inghilterra in programma allo stadio “Maradona” di Napoli.