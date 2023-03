Dagnoni (FCI) all’ANSA per parlare del futuro del ciclismo italiano

Il valore della maglia azzurra ed il suo ruolo nella promozione del Paese, la crescita del ciclismo italiano e sicurezza sulle strade: sono stati questi i temi centrali trattati dal presidente della Federciclismo Cordiano Dagnoni durante mi Forum organizzato, nei giorni scorsi, presso la sede dell’ANSA, con la partecipazione del Direttore Luigi Contu e del capo della Redazione sportiva Piercarlo Presutti. “La maglia azzurra è un valore per gli atleti e gli appassionati – spiega il numero uno della FCI – ma è soprattutto un simbolo importante per promuovere il Paese: basti pensare al sempre più notevole impatto che hanno attività come il cicloturismo, in continua crescita. È quindi un valore che teniamo a mettere sempre più in evidenza”. Negli ultimi anni il livello del ciclismo azzurro è salito in maniera esponenziale, toccando nel 2022 quota 130 medaglie in un solo anno: “Sotto la mia presidenza, la maglia azzurra è salita sul podio sempre più spesso, e in tutte le specialità, arrivando al record dello scorso anno ed è un grande orgoglio”. (fonte: Ansa)