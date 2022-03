Macron si lega al brand dell’FC Eindhoven (Eerste Divisie)

Macron continua a crescere anche nel calcio olandese. La realtà italiana e l’FC Eindhoven club olandese militante in Eerste Divisie (seconda divisione olandese), hanno annunciato l’accordo di partnership che prevede la fornitura di tutto l’abbigliamento tecnico da parte del brand italiano ai bianco blu di Eindhoven, grazie ad un accordo pluriennale che prenderà il via dalla prossima stagione.

L’FC Eindhoven festeggia quest’anno i suoi 113 anni di storia. Nato il 16 novembre 1909, vanta nel proprio palmares un campionato olandese (stagione 1953-1954) e una Coppa del Paesi Bassi. I colori sociali sono sempre stati il bianco e il blu, con quest’ultimo che faceva riferimento ad uno dei colori dello stemma cittadino di allora.

“Questa partnership ci permette di realizzare le ambizioni delle nostre entità come una roccaforte blu e bianca”, ha detto Günther Peeters, direttore generale dell’FC Eindhoven. “Insieme a Macron possiamo diffondere e raccontare la storia del nostro club con più forza verso il futuro. Oggi facciamo un importante passo avanti con maglie personalizzate ed ecologicamente responsabili”.

Macron e FC Eindhoven hanno già iniziato a lavorare insieme per sviluppare quella che sarà la nuova collezione caratterizzata dalla qualità, tecnicità e design tipici dei capi tecnici del brand italiano, oltre che dalla cura dei dettagli e dalla capacità di rendere uniche le maglie del club arricchendole con grafiche ispirate alla storia, alla tradizione e ai simboli della società e della città che rappresenta.

“Siamo felici di accogliere nella nostra ‘famiglia’ un club così ricco di storia come l’FC Eindhoven. – ha dichiarato Alberto Ianes, Country Manager di Macron – Una storia che sarà sicuramente alla base per sviluppare insieme al club una collezione che esalti l’identità e i valori della squadra e rappresenti la grande passione dei suoi tifosi. Si tratta di una partnership che porta un altro club pro nel nostro portfolio olandese, mercato chiave per Macron e per di più in una città di grande importanza come Eindhoven”.