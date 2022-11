Macron-RWC 2023: presentata la linea di merchandising ufficiale del torneo

Mentre cresce l’interesse per la Rugby World Cup 2023, Macron e World Rugby hanno presentato la linea di merchandising ufficiale del torneo, grazie alla partnership facilitata da Global Master Licensee IMG di World Rugby.

Ispirata al tricolore francese, la linea è caratterizzata prevalentemente dai caratteristici colori blu, bianco e rosso della nazione ospitante e comprende capi per uomo, donna e bambino. Capi pratici ed eleganti che possono essere indossati in ogni momento della giornata e sono caratterizzati da grafiche ricercate, tessuti di alta qualità e un’ampia gamma di accessori per un look sportivo e casual davvero completo.

Dedicata agli appassionati di rugby di tutto il mondo, la nuova linea di abbigliamento sportivo si compone di due collezioni principali: Event Collection e Capsule City Collection. La Event Collection comprende t-shirt, polo e felpe con design basato sul logo del torneo, oltre a giacche termiche ed impermeabili altamente performanti.

Rende invece omaggio alle 10 città francesi che ospiteranno le partite la Capsule Collection, composta da una selezione di t-shirt e felpe caratterizzate dalla grafica ‘Mobius’ presente nel logo del torneo. La collezione comprende un’ampia gamma di accessori come cappellini, berretti, gym sack e sciarpe, tutti personalizzati con il nome delle città ospitanti e il logo ufficiale.

In qualità di fornitore ufficiale di abbigliamento sportivo per la Rugby World Cup 2023, Macron ha inoltre progettato i kit per arbitri, guardalinee, staff e volontari.