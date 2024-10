Macron prolunga con l’Hannover 96 (Bundesliga 2) per la sponsorship tecnica

Hannover 96, club tedesco fondato nel 1896 che attualmente milita in 2. Fußball-Bundesliga, e Macron hanno annunciato il rinnovo della partnership che dal 2019 lega il brand italiano ai ‘Die Roten’. Con questo rinnovo Macron non solo continua la relazione con una squadra molto rilevante in Germania, ma consolida anche la sua presenza nel paese tedesco, un contesto in cui il brand bolognese è in forte crescita. Negli anni la partnership ha portato allo sviluppo e alla realizzazione di kit unici, che hanno celebrato la storia e i successi del club della Bassa Sassonia, come ad esempio l’anniversary kit 2023/24 in onore del 70° anniversario della conquista del titolo di campione di Germania.

La collaborazione ha portato alla realizzazione di capi tecnici, abbigliamento e merchandising all’avanguardia dal punto di vista tecnologico, sempre apprezzati dalla vasta fan base del club di Hannover, anche per il loro stile fashion. La partnership è in costante crescita, anche grazie a una sinergia tra le due parti su varie questioni, come ad esempio l’attenzione e il sostegno alle problematiche di sostenibilità e rispetto dell’ambiente. Queste tematiche si sono concretizzate in capi eco sostenibili realizzati in tessuto Eco Fabric, poliestere 100% proveniente da plastica riciclata post-consumer.

“In questi anni il rapporto tra Macron e Hannover 96 è diventato di grande stima e amicizia e questo ha permesso di lavorare sempre insieme per realizzare collezioni davvero uniche. – ha dichiarato Gianluca Pavanello, CEO di Macron – I game kit e gli special kit sviluppati insieme sono sempre stati espressione dell’identità del club e del senso di appartenenza dei tifosi ai suoi colori: una partnership che non poteva che rinnovarsi con soddisfazione reciproca per continuare un progetto che ci vede in perfetta sintonia”.

“Fin dal primo giorno, Macron ha mostrato grande interesse per il 96, per la nostra storia e per i valori che sono importanti per noi. Questo ha permesso alla partnership di crescere continuamente, diventando più forte e più fiduciosa di anno in anno”, afferma Pascal Helle, responsabile marketing e vendite dell’Hannover 96. “Insieme a Macron, siamo stati in grado di creare kit davvero speciali ed estremamente popolari, come il kit commemorativo per celebrare i 70 anni del campionato tedesco, svelato in primavera. Siamo molto lieti di continuare questa speciale collaborazione, dotando i nostri professionisti, le squadre giovanili e i tifosi di prodotti innovativi e di alta qualità.”