Marketing: Joma sponsor tecnico di European Athletics dal 2025 al 2028

European Athletics e Joma hanno annunciato che il marchio spagnolo di abbigliamento e accessori sportivi sarà partner tecnico della Federazione Europea di Atletica Leggera dal 2025 al 2028.

L’accordo è stato ufficialmente siglato mercoledì 30 ottobre 2024 presso la sede centrale di Joma Sport, a Portillo de Toledo (Spagna).

“E’ un accordo fondamentale per il nostro progetto quello che legherà European Athletics e Joma.” dichiara il presidente della EA, Dobromir Karamarinov.

E’ la prima volta che la European Athletics trova l’accordo per una partnership di lunga durata con un marchio di abbigliamento di assoluto prestigio, ed è anche la prima volta che Joma collabora con una Federazione Internazionale di Atletica Leggera.

“Conosciamo però già molto bene il marchio, viste le numerose partnership tecniche in corso con le nostre Federazioni Nazionali affiliate alla EA; siamo dunque molto felici di accogliere Joma nella nostra realtà guardando insieme al futuro.” Ha aggiunto Karamarinov.

Joma acquisisce dunque la qualifica di sports apparel and footwear Official Partner e sarà ampiamente presente ai prossimi eventi della European Athletics:

Birmingham 2026 European Athletics Championships 2028 European Athletics Championships Apeldoorn 2025 European Athletics Indoor Championships Valencia 2027 European Athletics Indoor Championships Madrid 2025 European Athletics Team Championships 1st Division 2027 European Athletics Team Championships 1st Division Lagoa 2025 SPAR European Cross Country Championships 2026, 2027 & 2028 SPAR European Cross Country Championships 2027 European Race Walking Team Championships 2028 European Athletics Off-Road Running Championships

In quanto Official Partner di primo livello, Joma beneficerà di ampi diritti di marketing, inclusa l’esclusività della categoria di prodotto, ampia esposizione del marchio sui social media e sui supporti digitali a livello mondiale, produzione di contenuti e visibilità del marchio a livello di trasmissione televisiva Eurovision, sia in chiaro sia all’interno del servizio di live straming della European Athletics.

Inoltre Joma godrà di ottima visibilità on site grazie alla presenza sui led a bordo pista e alla fornitura di abbigliamento e calzature allo staff, ai volontari, al comitato organizzativo locale e ai giudici di gara in occasione di ogni competizione ufficiale.

Joma inoltre svilupperà una linea custom di abbigliamento per lo staff della European Athletics e per i membri del Consiglio Federale.

“Siamo molto felici di annunciare questa importante partnership con la European Athletics, una collaborazione che amplia notevolmente la nostra presenza nell’atletica a livello internazionale” commenta Marina López, Joma Sport Marketing Director.

“Noi di Joma condividiamo tutti I valori positivi dell’atletica leggera: l’impegno per superare le difficoltà, la dedizione e la sportività. Questa sponsorizzazione è un’opportunità unica per supportare al meglio gli atleti d’Europa e promuovere questo bellissimo sport ad ogni livello. Grazie alla nostra esperienza, siamo certi che potremo contribuire al meglio al successo degli eventi che la European Athletics organizzerà nei prossimi anni.” aggiunge Marina Lopez.

“Questo è un accordo estremamente importante e con un marchio di prestigio che vanta presenza mondiale ed enfatizza il valore della nostra organizzazione e dei nostri eventi” Ha dichiarato il CEO della European Athletics, Christian Milz.

“Grazie al grande impegno per gli atleti e l’esperienza di Joma nel nostro sport, iniziata più di 50 anni fa, sono certo che questa partnership sarà estremamente proficua per entrambe le parti nei prossimi anni” aggiunge Milz.

Joma si unirà a SPAR, Eurohold, Le Gruyère, Würth MODYF e Toyo Tires come Official Partner, mentre EBU/Eurovision Sport sarà il Broadcast Partner e Conica e Polanik assumeranno il ruolo di fornitori principali. (fonte: Joma Sport)