Due nuovi padiglioni per la crescita del progetto Fiera di Rimini

Nel rispetto del cronoprogramma prtevisto, sono ormai pronti i due nuovi padiglioni della nostra Fiera di Rimini. Queste nuove strutture renderanno subito disponibili ulteriori 8.300 mq per le nostre manifestazioni in rapida crescita. L’intervento ha visto anche la realizzazione della nuova hall Est, che a partire da Ecomondo, in programma da martedì 5 a venerdì 8 novembre, accoglierà espositori e visitatori. A gennaio sarà poi Sigep ad ampliare il proprio spazio espositivo all’interno dei nuovi padiglioni, nominati ‘B8’ e ‘D8’ e connessi direttamente ai padiglioni ‘gemelli’ B7 e D7. Grazie a quest’opera di ampliamento, saranno le due più grandi manifestazioni fieristiche che Rimini abbia mai ospitato nella sua storia.

Ma quella di oggi è solo una tappa del nostro percorso di potenziamento del quartiere fieristico di Rimini, che continuerà con il nuovo grande padiglione a cupola che verrà realizzato sul lato ovest, accompagnando così la crescita di un’azienda che continua a produrre ricchezza per il territorio, come è nella mission di IEG (Italian Exhibition Group). (fonte: Linkedin IEG)