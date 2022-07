Macron presenta la nuova maglia del Crystal Palace (Premier League)

Dopo il lancio della nuova ‘Away’ avvenuto il mese scorso, il Crystal Palace FC, storico club inglese, noto anche per essere il più antico al mondo tra le squadre professionistiche e che si appresta ad iniziare la sua decima stagione consecutiva in Premier League, ha presentato la nuova ‘Home’ realizzata da Macron. La tradizione della prima maglia delle ‘aquile’ è arricchita da un tocco grafico innovativo e dal gusto decisamente artistico.

La nuova ‘Home’, a girocollo con bordo bianco e fini righe rossoblù, è a strisce verticali rossoblù, anche sulle maniche e sul retro. Il design che caratterizza la maglia è un particolare effetto grafico a spennellata di colore. Il backneck è personalizzato con i colori, il logo del club e l’acronimo CPFC (Crystal Palace Football Club). Sul petto, a destra, in bianco e in stampa siliconata, il Macron Hero, logo del brand italiano, a sinistra, lato cuore, lo stemma del Crystal Palace FC 1861. Nel retrocollo è stampata in bianco la scritta EAGLES.

La Home, così come gli altri kit gara del club inglese, è stata realizzata da Macron utilizzando tessuto Eco-Fabric, poliestere 100% proveniente da plastica riciclata e certificato dal Global Recycled Standard. I nuovi kit gara del Crystal Palace sono una vera e propria scelta ‘green’ condivisa con Macron su una produzione eco-sostenibile, un messaggio di attenzione e sensibilità al tema dell’ambiente e sulla salvaguardia dell’ecosistema.

“Le nostre performance a Selhurst Park sono state alla base del nostro successo in Premier League e non vedo l’ora di veder scendere in campo la squadra indossando queste nuove maglie con un sorprendente design che offre ancora una moderna svolta ai nostri tradizionali colori. – questo il commento di Steve Parish, presidente del CrystalPalace – Mentre entriamo nel decimo anno consecutivo di presenza nella massima serie, sono certo che la squadra contribuirà a scrivere nuovi e fantastici ricordi per i nostri tifosi indossando, in casa, le famose divise rossoblu”.

“E’ un momento emozionante quello di presentare la nuova maglia ‘Home’ di un club così storico e iconico. – ha dichiarato Gianluca Pavanello, CEO di Macron – La prima maglia rappresenta qualcosa di speciale, sia per i giocatori che per i tifosi, e a differenza di qualsiasi altro kit, è il biglietto da visita che rende immediatamente riconoscibile un club a tutti coloro che lo vedono. Per questo motivo, sulla base dei desiderata del club, il nostro ufficio stile ha cercato di aggiungere un tocco moderno ad un club che risale al 1861 e a tutta la storia e tradizione che si porta con sé”.