Per i diritti audiovisivi del basket di Serie A (LBA) si va a trattativa privata

Nulla di deciso per la trattativa dei diritti audiovisivi della Serie A di basket, dove sono attualmente in gara Eurosport ed Eleven Sports Ltd, che ha, come diritto primario, da diversi anni, il campionato di Serie C, oltre alla EuroLeague ed EuroCup di basket (acquisiti nell’ultima stagione appena terminata). Il broadcaster che acquisirà i diritti (attualmente nel portfolio di Discovery) li gestirà per il prossimo triennio (fino alla stagione sportiva 2024/25).

La LBA (nella foto in primo piano Umberto Gandini riconfermato, per un triennio, alla presidenza della Lega), viste le offerte ricevute, ha deliberato l’apertura della fase di trattativa privata relativamente al pacchetto “Pay” e relativamente al pacchetto “free”, procedendo a trasmettere l’invito a parteciparvi ai singoli offerenti.