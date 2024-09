Macron è il nuovo fornitore ufficiale della Federazione Italiana Bocce (FIB)

Il marchio Macron è il nuovo Fornitore Ufficiale esclusivo per tutto l’abbigliamento sportivo della Federazione Italiana Bocce (FIB). L’accordo di partnership, per il triennio 2024-2027, prevede la fornitura di capi tecnici e accessori per giocatori, tecnici, staff e arbitri della FIB di tutte le discipline, dalla Raffa al Volo passando per Beach Bocce, Petanque, Boccia e Bocce Paralimpiche.

Le strade di Macron e Federazione Italiana Bocce si erano già incrociate in passato, quando l’azienda con sede a Valsamoggia stava iniziando il suo deciso percorso di crescita che l’ha portata ad essere oggi leader internazionale nella produzione e vendita di teamwear e sportswear, oltre che fornitore di alcune tra le più prestigiose Federazioni sportive nazionali e internazionali.

Il movimento boccistico italiano ha avuto una crescita importante dal punto di vista dell’immagine e della comunicazione negli ultimi anni, ottenendo prestigiosi risultati e un palmares unico al mondo. Socialità, condivisione, inclusione, promozione e trasversalità sono, insieme a quello sportivo-agonistico, i valori caratterizzanti di questa disciplina praticata in ogni parte del nostro Paese e nel mondo senza distinzione di genere, età e condizione sociale.

“Siamo felici della partnership con la Federazione Italiana Bocce – ha dichiarato Gianluca Pavanello, CEO di Macron – Come azienda italiana siamo particolarmente orgogliosi di essere i fornitori tecnici di una Federazione nazionale. In particolare, questa è una disciplina che ha saputo raccogliere la tradizione dello sport popolare ma anche innovarsi e crescere, diffondendosi anche tra i più giovani. Siamo molto felici di poter lavorare insieme alla FIB per fornire ai suoi tesserati capi tecnici di qualità e altamente performanti, che consentano ad ognuno di svolgere al meglio il proprio ruolo e che, attraverso un design curato ed elegante, possano trasmettere a tutti il giusto senso di appartenenza ai colori nazionali”.

“Macron – ha dichiarato il presidente della FIB, Marco Giunio De Sanctis (nella foto sopra) – ha deciso di puntare sul nostro sport e, per questo motivo, la ringrazio a nome di tutto il movimento sportivo nazionale, dai forti contenuti sociali oltre che agonistici. Per la Federazione Italiana Bocce si tratta di un accordo di estrema importanza, attraverso il quale verrà dato ancora più impulso a tutte le nostre specialità per le quali si sta lavorando fin dal primo anno della mia presidenza, in sintonia con il Consiglio Federale e i Comitati Regionali, affinché anche le bocce possano espandersi in tutte le regioni italiane”. (fonte: Macron)