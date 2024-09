Paralimpiadi Parigi 2024: in gara la prima atleta azzurra del TEAM FIPE

La Pesistica Paralimpica Azzurra inizia oggi, 5 settembre, la sua avventura a cinque cerchi con Emanuela Romano, in gara alle ore 17.00 nella categoria fino a 55 kg. La ‘Manu’ a Parigi gareggerà alla sua prima Paralimpiade nella pesistica, ma alla sua terza se si considerano anche le precedenti due nel nuoto (Londra 2012 e Rio 2016). Emanuela, napoletana, classe ’90, è l’ultima ad aver ottenuto il pass per Parigi, lo scorso 8 luglio, beneficiando dello spostamento di categorie di alcune atlete. L’azzurra sarà accompagnata in gara dal DT Sandro Boraschi e dal tecnico Filippo Piegari.

Sandro Boraschi ha dichiarato: “Siamo fiduciosi e sereni per la gara di Emanuela. Quello che le abbiamo detto è di divertirsi, mantenere la calma e fare quello che ha già fatto in allenamento. Lei gareggia in una delle categorie più complesse a livello femminile come prestazioni, la 55 kg. La zona podio è lontana, ma potrebbe scalare posizioni rispetto alle avversarie. Poi in gara può succedere di tutto…”