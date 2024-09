Equitazione: sbarca al Circo Massimo il GCAT dedicato ai purosangue arabi

Il GCAT è un campionato internazionale che celebra la bellezza e promuove il patrimonio dei purosangue arabi. I migliori allevatori e addestratori del settore presenteranno i loro cavalli a una giuria di 20 autorevoli giudici provenienti da tutto il mondo, che saranno in lizza per l’assegnazione di punti validi per il ranking del campionato e la vittoria del montepremi di categoria di ciascuna tappa.

Ogni tappa del tour è stata testimone di performance straordinarie, e Roma promette di non fare eccezioni. Il montepremi della tappa romana sarà di oltre 1 milione di euro, oltre a una serie di bonus che saranno assegnati al termine della stagione per i primi classificati delle categorie Top Males, Top Females, Top Handlers e dell’Overall Leading Horse.

Dopo cinque eccezionali appuntamenti tra il Medio Oriente e l’Europa, la classifica maschile (Top Males) vede attualmente in testa D Borkan del Dubai Arabian Horse Stud con un totale di 88 punti, seguito a poca distanza dal compagno di scuderia D Shakhar con 81 punti e da E.S. Harir con 80 punti.

AJ Kayya, di proprietà e alevamento dell’Ajman Stud (U.A.E.), rimane finora prima incontrastata nella classifica femminile (Top Females) con 100 punti ottenuti grazie a una striscia di cinque vittorie consecutive. Le puledre del Dubai Stud (U.A.E.) D Nafayes e D Najlah occupano rispettivamente il 2° e 3° posto con 94 e 91 punti.

L’italiano Paolo Capecci (nella foto, in alto, mostra E.S. Harir nella vittoria a Valkenswaard del mese scorso) è attualmente in testa alla classifica dei Top Handlers con 276 punti, dopo essersi assicurato numerose vittorie in campionato con i primi tre maschi leader e le prime due femmine della classifica. Glenn Schoukens (Belgio) mantiene la sua seconda posizione con 251 punti, seguito da Raphael Curti (Francia) con 245 punti.