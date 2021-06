L’UEFA SI AGGIUDICA UN CONTRATTO DA 600 MILIONI DI DOLLARI CON BEIN PER I DIRITTI DELLA UCL IN MEDIO ORIENTE E NORD AFRICA

Una immagine del pallone Adidas per la finale Uefa Champions League 2020 (si terrà a Istanbul in Turchia)

(di Lorenzo Di Nubila) – BeIN Sports, network globale di canali sportivi di proprietà di beIN Media Group lanciata nel 2012, ha confermato il rinnovo della sua partnership di trasmissione in Medio Oriente e Nord Africa (MENA) per la Uefa Champions League con un accordo da 200 milioni di dollari all’anno per il ciclo di diritti dal 2021/22 al 2023/24. , network globale di canali sportivi di proprietà dilanciata nel 2012, ha confermato il rinnovo della sua partnership di trasmissione in Medio Oriente e Nord Africa (MENA) per lacon un accordo da 200 milioni di dollari all’anno per il ciclo di diritti dal 2021/22 al 2023/24. Il contratto di esclusiva triennale copre i diritti della Uefa Champions League, della Uefa Europa League, della nuova Uefa Europa Conference League e della Uefa Women’s Champions League. BeIN trasmetterà tutte le competizioni nella regione in arabo, inglese e francese.

Il nuovo accordo, mediato dall’agenzia esclusiva dell’Uefa Team Marketing, estende ulteriormente il rapporto di 12 anni tra Uefa e BeIN per la regione MENA, dove l’emittente ha anche i diritti esclusivi per i tornei della nazionale europea sotto la supervisione dell’organo di governo. BeIN ha anche confermato che continuerà a lavorare a stretto contatto con l’Uefa sulle misure antipirateria a livello globale, una questione particolarmente importante nella regione MENA.

Richard Verow, chief sports officer di BeIN, ha dichiarato: “BeIN è lieta di rinnovare il nostro prezioso rapporto con l’Uefa come partner di trasmissione delle competizioni dei club in tutti i 24 paesi del MENA. Il calcio europeo entusiasma e ispira i tifosi come nessun altro sport nella regione MENA e semplicemente non c’è emittente migliore al mondo per portare i contenuti dell’Uefa a tifosi, famiglie e famiglie in tutto il mondo arabo. Non vediamo l’ora di continuare a fornire il meglio dello sport mondiale ai nostri stimati abbonati in questa regione”.