Lotta al match fixing, Sportradar sigla accordo con la Federazione Internazionale di Sci e Snowboard

Sportradar Integrity Services ha stipulato un accordo pluriennale con l’International Ski and Snowboard Federation (FIS), l’organo di governo dello sci e dello snowboard internazionale: attraverso l’Universal Fraud Detection System (UFDS), Sportradar Integrity Services monitorerà gli eventi rilevanti per le scommesse in tutte le discipline FIS. Si stima che più di 40 milioni di euro vengano scommessi sui principali eventi FIS in ogni stagione, secondo Sportradar Integrity Services. Le competizioni con i più alti livelli di interesse per le scommesse nel mercato globale, come riporta agipronews, sono la Coppa del mondo di sci alpino, la Coppa del mondo di sci di fondo e la Coppa del mondo di salto con gli sci.

“Le informazioni forniteci da Sportradar Integrity Services in merito al panorama globale delle scommesse all’interno dei nostri sport e i fattori di rischio associati ci metteranno nella migliore posizione possibile per contrastare qualsiasi minaccia relativa all’integrità. Per noi è essenziale che ci siano disposizioni solide per salvaguardare le nostre competizioni e questo accordo ci consente di farlo nel miglior modo possibile”, ha detto il direttore dell’integrità sportiva della FIS, Sarah Fussek. “Negli ultimi tempi le discipline dello sci e dello snowboard sono diventate sempre più popolari nei mercati globali delle scommesse e questo interesse dovrebbe aumentare nei prossimi anni. Questa partnership dimostra l’impegno di entrambe le parti a mitigare qualsiasi minaccia correlata all’integrità che potrebbe verificarsi. Non vediamo l’ora di costruire il nostro rapporto con la FIS attraverso questo accordo mentre cerchiamo di sostenere l’integrità di tutte le competizioni”, ha aggiunto l’amministratore delegato di Sportradar Integrity Services, Andreas Krannich