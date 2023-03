Debutta in Italia il progetto Hyrox dedicato al mercato delle palestre (il 51% della società in mano ad Infront)

Dopo l’acquisizione delle quote di maggioranza della società da parte di Infront, forte accelerazione sullo sviluppo del business nei principali paesi europei. A giugno la competizione arriva in Italia al RiminiWellness.

Hyrox, la nuova disciplina sportiva che sta rivoluzionando il mondo del fitness, sbarca anche in Italia. Dopo l’acquisizione del 51% della società da parte di Infront, il piano di sviluppo è stato accelerato per seguire i trend del mondo del fitness, area di business estremamente importante per Infront a livello mondiale.

Con oltre 40 gare in 3 continenti, migliaia di atleti e di palestre affiliate in tutto il mondo, Hyrox è pensata sia per i dilettanti che per gli atleti professionisti. Competizione di livello internazionale, tutte le gare seguono lo stesso format, che combina 8 km di corsa con 8 allenamenti funzionali. È accessibile a tutti con un livello minimo di forma fisica, poiché gli allenamenti non richiedono una tecnica complessa. Gli allenamenti funzionali della competizione sono: SkiErg, Sled Push, Sled Pull, Burpee Broad Jumps, Rowing, Farmers Carry, Sandbag Lunges e Wall Balls.

Negli eventi, tutti i partecipanti devono completare lo stesso percorso a tempo, che verrà inserito in una classifica, sia a livello di singola competizione, sia a livello di classifica globale e che permette agli atleti più forti di qualificarsi per i Campionati del Mondo (che quest’anno si terranno a Manchester il 26 maggio). Il tempo medio di completamento di una gara Hyrox è di un’ora e mezza e il tasso di completamento è del 98%, in quanto non esiste un tempo limite. È possibile partecipare sia in singolo (uomo o donna), sia in coppia (due uomini, due donne o un uomo e una donna) o in staffetta (quattro uomini, quattro donne o due uomini e due donne). Inoltre, ciascuna di queste categorie differisce in funzione dell’età dei partecipanti, delle ripetizioni effettuate e dei pesi adoperati.

Il debutto si terrà alla fiera di Rimini dal 2 al 3 giugno all’interno di RiminiWellness, una delle fiere di settore più importanti al mondo. Nel mese di ottobre, si svolgerà a Milano il primo evento italiano al 100% Hyrox, con partecipanti attesi dall’Italia e dall’estero.

La roadmap dell’azienda in Italia per il 2023 è di chiudere l’anno con due eventi organizzati; mentre guardando al 2024, l’obiettivo è quello di organizzare un numero crescente di eventi distribuiti lungo la penisola, con partecipanti provenienti anche dall’estero. Per la tappa di Rimini, a tutti gli effetti il primo evento stagionale del circuito Hyrox che qualifica per i Campionati Mondiali del 2024,ogni partecipante paga una quota di 69 euro per la gara da Singolo, 64 euro per la gara in Coppia e 39 euro per la gara in Staffetta. Nelle fasi successive di ticketing e con l’approssimarsi dell’evento di Rimini, il prezzo aumenterà gradualmente. il biglietto nominale Hyrox garantisce l’ingresso gratuito a RiminiWellness.

Oltre all’organizzazione delle competizioni, Infront supporterà Hyrox in Italia per creare un network di palestre e centri fitness indipendenti che pagano una licenza per operare come centro ufficiale Hyrox Gym. Il numero di palestre già affiliate e che richiedono l’affiliazione è in forte crescita; sono tutti centri indipendenti che offrono formazione incrociata e preparano gli iscritti a partecipare alle gare Hyrox. Non è comunque necessario essere iscritti a una palestra affiliata Hyrox per partecipare alle competizioni.

Alessandro Giacomini, Managing Director Infront Italy, ha dichiarato: “Lo sviluppo di Hyrox è stato fulmineo in molti paesi del mondo e abbiamo voluto accelerare l’ingresso in Italia perché il nostro paese è molto attento al fitness e a tutte le novità di questo comparto. La competizione ha il potenziale per diventare un grande marchio nel campo del fitness, tanto da poter già annoverare atleti riconoscibili a livello internazionale, che i dilettanti cercano di emulare. La proposizione in termini di sponsorship di questo brand ha un enorme potenziale e siamo entusiasti di poter sviluppare il business anche in Italia, guidandone l’espansione. Come Infront, non solo saremo impegnati in prima persona nello sviluppo commerciale, ma anche in tutte le attività di comunicazione, lasciando l’organizzazione delle competizioni al consolidato team di Hyrox”.

Christian Toetzke, Founding Partner & Managing Director di Hyrox ha commentato: “Siamo felici di fare il nostro ingresso nel mercato italiano, perché sappiamo che l’Italia è un terreno fertile per i progetti di fitness. La partnership con Infront, che vanta una grande e profonda conoscenza del mercato italiano, è fondamentale per crescere rapidamente e garantire la giusta visibilità e reputazione per il nostro brand. Insieme possiamo creare connessioni profonde in ambito pubblicitario, nelle sponsorizzazioni e sui media e raggiungere rapidamente il nostro pubblico di riferimento. Non vedo l’ora che arrivi il primo evento a RiminiWellness”