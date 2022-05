Lotta al match fixing, Sportradar: ricavi a 167,9 milioni di euro nel primo trimestre 2022

I ricavi del fornitore di dati Sportradar sono cresciuti del 30,5% a 167,9 milioni di euro nel primo trimestre del 2022, grazie all’ottimo risultato degli Stati Uniti, dove sono più che raddoppiati. Gli Stati Uniti, rileva agipronews, hanno incassato 25,7 milioni di euro, più del doppio del totale rispetto al primo trimestre del 2021. Altri 86,7 milioni di euro sono arrivati dal resto del mondo, con un aumento del 25,1%, mentre 45,9 milioni di euro provengono da prodotti audiovisivi come i live streaming (in crescita del 16,9%). I ricavi da altri segmenti sono aumentati del 13,6% a 9,5 milioni.

«Il nostro anno fiscale 2022 è iniziato rapidamente, con prodotti di scommesse di base ad alto margine che guidano la crescita in tutto il mondo. La nostra attività negli Stati Uniti continua la sua straordinaria crescita, man mano che gli Stati legalizzano le scommesse sportive. La nostra tecnologia e le informazioni basate sui dati continuano a trasformare i settori convergenti dei media, dell’intrattenimento e dello sport e alimentano la nostra crescita a lungo termine», ha detto l’amministratore delegato di Sportradar, Carsten Koerl.

L’azienda ha quindi pagato 36,8 milioni di euro per software e licenze acquistati, in crescita del 53,9%. Sportradar ha anche pagato 52,3 milioni di euro di spese per il personale, in aumento del 35,2%, dato che l’organico è aumentato di 620 unità raggiungendo i 3.075 dipendenti a tempo pieno alla fine del trimestre.

Gli altri costi operativi sono aumentati del 34,5% a 19,5 milioni di euro. Sportradar ha anche sostenuto 52,5 milioni di euro di ammortamenti, oltre a un milione di euro di costi di svalutazione. L’azienda ha anche realizzato 10,4 milioni di euro di guadagni in valuta estera, ma ha anche pagato 8,9 milioni di euro di costi finanziari. Di conseguenza, Sportradar ha realizzato un utile ante imposte di 11,3 milioni di euro, in crescita del 149,4%.

Dopo aver pagato 3,1 milioni di euro di imposte sul reddito, l’utile del fornitore è stato di 8,2 milioni di euro, in crescita del 256,5%. L’utile rettificato del fornitore di dati prima di interessi, tasse e ammortamenti (EBITDA) per il trimestre è sceso del 5% a 26,7 milioni di euro, principalmente a causa dell’aumento degli investimenti nel segmento in crescita degli Stati Uniti di Sportradar.