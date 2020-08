L’Orogel stadium al Cesena FC per 10 anni

Il Cesena FC ha acquisito la gestione fino al 31 luglio 2030 (con la possibilità, alla scadenza, di un rinnovo per altri dieci anni) del centro sportivo di Villa Silvia e dell’Orogel Stadium Dino Manuzzi. In forza del contratto il Cesena FC (attualmente in Serie C) pagherà un canone variabile a seconda della categoria in cui militerà e che andrà dai 20.000 euro (in caso di serie C o D), agli 80.000 (in caso di serie A), passando per i 40.000 ove disputi il campionato cadetto.