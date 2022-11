Locauto Group rinnova fino al 2025 con FC Inter

FC Internazionale Milano e Locauto Group, azienda leader nel noleggio di auto e veicoli commerciali, annunciano il rinnovo della partnership fino al 2025 (al nono anno consecutivo di collaborazione commerciale).

L’accordo, che permette a Locauto di proseguire come Official Rent-a-Car Partner del club nerazzurro, include la possibilità di vivere l’esperienza stadio con la corporate hospitality e lo sviluppo di progetti di fan engagement per offrire a tifosi e appassionati di calcio una serie di esperienze . Il rinnovo della partnership è stato formalizzato con un momento ufficiale presso l’Inter HQ alla presenza di Alessandro Antonello, CEO Corporate di FC Internazionale Milano, Luca Danovaro, Chief Revenue Officer di FC Internazionale Milano, Mario Tavazza, Chairman Locauto Group e Raffaella Tavazza, CEO Locauto Group.