Lo Young Boys di Berna si lega a Socios.com per sviluppare i Fan Token

Lo Young Boys, uno dei club più importanti del campionato svizzero, lancerà il proprio Fan Token ufficiale sulla piattaforma di votazioni basata sulla tecnologia blockchain, Socios.com.

I tifosi potranno utilizzare i Fan Token $YBO per influenzare le decisioni del club, votare nei sondaggi, e vincere premi esclusivi. In futuro, inoltre, sarà possibile partecipare ad altre attività di fan-engagement sull’app, come giochi, chat e classifiche.

Prossimamente verrà messo in vendita un numero limitato di Fan Token $YBO al prezzo fisso di 2 franchi svizzeri (circa 1,86 euro, ndr).

I 14 volte campioni di Svizzera si uniscono agli 11 partner che hanno già lanciato i propri Fan Token su Socios.com, tra cui FC Barcelona, Paris Saint-Germain e Juventus.

In futuro verranno implementate sull’app delle classifiche, in cui i tifosi potranno posizionarsi guadagnando punti ricompensa ogni qualvolta che interagiscono con il proprio club su Socios.com. Saranno prossimamente disponibili anche mini-giochi e chat tra titolari di Fan Token.

La fornitura totale di $YBO sarà di 5 milioni, di cui verrà messa in vendita solo una percentuale al prezzo fisso di 2 franchi svizzeri (circa 1,86 euro, ndr) per un periodo limitato. La data di questo flash sale verrà annunciata prossimamente. I Fan Token $YBO saranno successivamente messi nuovamente in vendita, al prezzo determinato da domanda e offerta.

Lo Young Boys, originario di Berna, è uno dei club più vincenti della storia del calcio svizzero, potendo vantare 14 vittorie in campionato.

Socios.com annovera tra i suoi partner numerosi club e organizzazioni, tra cui FC Barcelona, Atlético de Madrid, Paris Saint-Germain, Juventus, AS Roma, Galatasaray, Trabzonspor, CA Independiente, Apollon Limassol e squadre di esports come Team Heretics e OG.

Wanja Greuel, Amministratore Delegato di BSC Young Boys ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di aver stretto una partnership con Socios.com, che ci rende il primo club tedescofono a unirsi a questa piattaforma. Attraverso questa partnership, abbiamo intenzione di consolidare la nostra strategia di sviluppo del club dentro e fuori dal campo, permettendo ai nostri tifosi di interagire in maniera innovativa. Oggi più che mai riteniamo di fondamentale importanza sfruttare nuove, potenziali opportunità.”

Alexandre Dreyfus, Amministratore Delegato e fondatore di Chiliz e Socios.com, ha dichiarato: “Il BSC Young Boys è un club lungimirante, che dimostra una gran voglia di aumentare il livello di interazione con i proprio tifosi. “Siamo entusiasti di dare loro il benvenuto nel mondo dei Token, che consentirà loro di creare un legame ancora più stretto con i tifosi. Per loro abbiamo in serbo progetti entusiasmanti per il futuro.”