League One: la permanenza del Wigan Athletic FC nello stadio dipende dal closing

La EFL (English Football League) ha posto le condizioni al “Wigan Atheltic FC” per continuare a giocare nel “DW Stadium”. È un momento delicato per il club che, retrocesso in “League One” (serie C inglese), lo scorso anno, a seguito di inadempienze finanziarie, sta per cambiare proprietà. Un acquirente spagnolo infatti avrebbe versato la caparra per rilevare la maggioranza del pacchetto azionario, ma c’è la questione stadio da definire e senza un proprietario il Wigan non avrà più un posto dove giocare.

Costruito nel 1999 con il nome di “JJB Stadium”, il “DW Stadium” ha una capienza di circa 25mila posti a sedere e, come spiega “Wigan Today“, le alternative sono due: o il passaggio di proprietà avverrà in modo corretto e allora il Wigan potrà ancora usufruire del DW Stadium, oppure il closing, scenario abbastanza improbabile, salta e la società potrebbe non rinnovare l’accordo con la lega calcio inglese.

Il terreno su cui poggia lo stadio è proprietà del municipio, ragion per cui al Wigan Athletic FC è concesso di giocare al DW Stadium esclusivamente sotto concessione. Tuttavia, secondo la testata locale, se l’acquirente spagnolo dovesse prendere possesso del club inglese, potrebbe esserci la possibilità che la proprietà dell’impianto passi sotto il CdA del Wigan, aumentandone gli introiti.

Ma il DW Stadium non ospita solo partite di calcio. Anche la squadra locale di rugby, i “Wigan Warriors”, giocano nella stessa struttura e questo potrebbe convincere le due società a fondare un impresa comune per rilevare la proprietà dello stadio nella sua interezza.

L’articolo del “Wigan Today” però non riporta solo questa notizia. Sì, perché i tifosi del Wigan possono finalmente chiamare questo misterioso offerente spagnolo per nome e cognome. Il Wigan Athletic FC sta infatti per essere acquistato da Josè Miguel Garrido Cristo, imprenditore di Madrid di 55 anni già quarto azionista del Tenerife CD.