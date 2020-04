LO SPONSOR DI MANICA DEL WEST HAM UNITED RISCHIA IL FALLIMENTO

(di Marco Casalone) – “Basset & Gold”, società di investimento fondata nel 2015 dall’israeliano Hadar Swersky e dall 2018 sleeve sponsor del West Ham United FC (English Premier League), è a serio rischio fallimento: è stata la stessa compagnia, tramite una nota pubblicata sul proprio sito web, a rendere noto come “Basset & Gold e la sua società collegata B&G Finance, dopo la preoccupazione espressa dalla Financial Conduct Authority (FCA, uno dei principali organi di regolamentazione finanziaria nel Regno Unito) sulla stabilità del sistema di mini-bond B&G, hanno deciso tramite i propri dirigenti di dichiarare l’insolvenza di entrambe le imprese e di adottare tutte le misure necessarie per porle in amministrazione straordinaria”.

La principale causa di queste improvvise difficoltà è da ricercare nel crollo finanziario (legato all’emergenza sanitaria ed economica causata dalla diffusione del virus COVID-19) della Uncle Buck, uno dei principali istituti britannici di direct lending (un sistema di finanziamento a piccole e medie imprese da parte di soggetti non direttamente legati al mondo del credito), società nella quale Basset & Gold aveva investito la quasi totalità delle sue obbligazioni.

Il West Ham United, che ha recentemente concluso una partnership con il produttore di pneumatici canadese RoadX, deve quindi mettersi alla ricerca di un nuovo sponsor di manica per sostituire B&G, che versava nelle casse degli Hammers oltre mezzo milione di sterline a stagione.

Non è la prima volta che il club dell’East London deve fare i conti con i problemi finanziari dei suoi partner: negli ultimi dieci anni, infatti, sponsor di maglia come “XL” (uno dei maggiori tour operator del Regno Unito), SBO Bet (bookmaker attivo principalmente online) e Alpari (broker internazionale specializzato in valute estere e metalli preziosi) hanno dovuto subire un regime di amministrazione straordinaria che ha portato, in alcuni casi, anche al fallimento della società.