La bevanda Prime entra nella famiglia degli sponsor della Juventus

«Prime ha fatto tanta strada negli ultimi anni e stiamo costantemente lavorando per migliorare sempre di più con ogni partnership – hanno affermato i co-fondatori di PRIME, Logan Paul e KSI -. Non potremmo essere più grati alla Juventus per essersi unita a noi nella nostra missione di diventare la fonte numero uno di carburante e idratazione per atleti di tutti i livelli. Non vediamo l’ora di tifare per loro per molte stagioni a venire».

Prime è legata a progetti in ambito musicale e sportivo, come nel caso della UFC di cui è l’energy drink ufficiale.