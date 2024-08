Confermati tutti i partner di maglia del Torino FC (Serie A) nella stagione 2024/25

In continuità con la passata stagione, il Torino Football Club (Serie A) avrà gli stessi partner di maglia anche per il campionato, che avrà inizio sabato 17 agosto (contro il Milan a San Siro): Suzuki (Main Partner), Beretta (Seconda Main Partner), Joma (Technical Partner), Acrobatica (Back Partner) e JD (Sleeve Partner). Una continuità che vale ancora di più se si considera gli anni di partnership individuali con questi brand: 12 per Suzuki (main sponsor della divisa di gara), 10 consecutivi per F.lli Beretta (second sponsor), 6 per Joma Sport (sponsor tecnico), 5 per Acrobatica (ex Edilizia Acrobatica – back sponsor) e infine 2 per JD (sleeve sponsor). Per celebrare questi traguardi, abbiamo voluto dar voce ai cinque player in modo tale che anche loro potessero raccontare l’importanza della partnership con il Torino FC per le loro rispettive aziende.

Massimo Nalli, Presidente e AD Suzuki Italia:

“Suzuki crede nei valori dello sport: preparazione, sacrificio, vittoria, difficoltà, rispetto e, con orgoglio, é sul petto dei giocatori del Torino FC da 12 anni. Siamo onorati di essere stati scelti dal Toro anche nella prossima stagione, sostenendo così una Società unica nel panorama calcistico per storia, tradizione e gestione, arricchita dall’impareggiabile passione del popolo granata che sa riempire la curva anche a ferragosto”.

Commendatore Vittore Beretta, Presidente e AD Salumificio Fratelli Beretta:

“Beretta e Torino FC ancora insieme; siamo a fianco del Torino FC da decenni, dai primi anni novanta, dal punto di vista delle sponsorizzazioni sportive. Oltre alla prima squadra io sono molto affezionato anche al settore giovanile di cui siamo lo sponsor principale. Sono ottimista per la stagione 2024-25 e credo che il Torino possa fare bene e affronteremo il campionato con fiducia”.

Anna Marras, AD Acrobatica:

“Siamo davvero felici di essere anche per il campionato 2024/2025 back sponsor di maglia del Torino. Per noi si tratta del quinto anno in granata, a conferma di una sintonia di valori che è andata aumentando sempre più e che oggi ci vede ancora accanto alla società e che, più di recente, ci ha portati ad essere anche main sponsor della squadra femminile”.

Alessandro Annibale, Responsabile Commerciale Joma Sport Italia:

“Iniziamo la nostra sesta stagione con il Toro. Non possiamo che auspicare che si possa competere per traguardi ambiziosi, in linea con la storia del club e l’importanza della piazza”.

Jose Carlos Gonzalez, JD Associate Director Sud Europa:

“JD è entusiasta di continuare a essere Official Sleeve Partner del Torino FC per la stagione 2024/25 e di sviluppare ulteriormente il nostro rapporto con il club, compresi i tifosi e la comunità locale. La partnership riflette la nostra passione per il calcio, oltre a essere fondamentale per fornire visibilità al marchio in tutta Italia e continuare a sostenere le nostre nuove aperture di negozi a Torino.” (fonte: Torino FC)