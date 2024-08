Snapdragon sulle maglie del Manchester United (EPL). Eric Cantona testimonial della nuova sponsorizzazione

L’accordo, che vedrà anche il marchio statunitense Snapdragon esposto sul terzo kit, è un’espansione della collaborazione strategica esistente con Qualcomm Technologies. I processori Snapdragon possono essere individuati in oltre 3 miliardi di dispositivi a livello globale, utilizzati dai più importanti marchi digitali del mondo su smartphone, PC di nuova generazione, occhiali per la realtà aumentata e virtuale, giochi, dispositivi indossabili e auto.

L’ultima maglia da casa del Manchester United è stata presentata da adidas (sponsor tecnico con un contratto pluriennale), poche settimane prima di essera indossata per la prima volta dalla prima squadra maschile durante il loro tour pre-stagionale in Europa e negli Stati Uniti, anche contro il Real Betis (club de LaLiga) allo Snapdragon stadium per la “Snapdragon Cup” a San Diego lo scorso 31 luglio.

Il video di lancio presenta la “leggenda” del Manchester United Eric Cantona e celebra l’emozione, la creatività e il cuore che ha incarnato come giocatore e che la collaborazione con Snapdragon porterà nuovamente a disposizione dei fan. Porta in prima vista il marchio Snapdragon, sulla parte anteriore di una maglia del Manchester United, mentre Cantona si muove all’interno dello spogliatoio dell’Old Trafford.

L’accordo in esame è stimato dai media britannici oltre 67 milioni di dollari all’anno, superando di molto i 54 milioni di euro pagati, fino ad un anno fa, dall’azienda tedesca TeamViewer SE (precedente front sponsor della divisa gara). La partnership avrà una durata di 3 anni, con un’opzione per ulteriori 2 anni. La realtà teutonica (specializzata nella creazione di software per la condivisione dei desktop da remoto) aveva stretto un accordo quinquennale nel 2021, prima di decidere consensualmente di uscire da questo sodalizio commerciale. Nella realtà Team Viewer resterà comunque nell’ecosistema commerciale dei “Red Devils” all’interno del format “Official Global Partner“.