Liverpool FC e Standard Chartered Bank estendono la partnership fino al 2026/27

Billy Hogan, CEO di LFC, ha dichiarato: “Questa è una partnership estremamente significativa per LFC e non potrei essere più orgoglioso di confermare un’estensione di quattro anni alla nostra già lunga e proficua partnership con Standard Chartered.Abbiamo intrapreso un viaggio incredibile insieme e il supporto di Standard Chartered è stato un fattore chiave nei nostri successi più recenti, sia dentro che fuori dal campo, con la loro lealtà e impegno nei confronti del Liverpool Football Club.

La nostra partnership è stata in grado di prosperare grazie ai nostri valori condivisi e non vediamo l’ora di continuare a lavorare insieme per aiutare e supportare le nostre comunità e sostenitori in tutto il mondo.”

“Quando abbiamo collaborato con il Liverpool FC nel 2010 non avremmo potuto immaginare il successo sia della partnership che del club – Bill Winters, AD del gruppo di Standard Chartered, ha dichiarato – il Liverpool FC è stato un vero partner e, essendo una delle squadre di calcio più conosciute al mondo, siamo orgogliosi di essere associati a loro. Siamo lieti di continuare la nostra partnership per i prossimi quattro anni e non vediamo l’ora di consolidare la nostra già proficua relazione.”