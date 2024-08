L’Inter supera il Milan sul terreno delle sponsorizzazioni di maglia. Ufficializzato lo sleeve cinese Gate.io

Il mercato delle sponsorizzazioni di maglia delle Serie A continua a crescere, di giornata in giornata, grazie all’arrivo di due nuovi sleeve sponsor: i salumi Bechèr (sulle maniche del Venezia FC) e l’exchange cryptocurrency cinese Gate.io (su quelle dei calciatori dell’Inter, campione d’Italia). In totale si sale a 195,75 milioni di euro di investimenti, con l’Inter, al primo posto assoluto, forte di 38,5 milioni di euro, superando di poco i “cugini” del Milan (35,5 milioni in questa nuova stagione). I rossoneri, però, potrebbero tornare in vetta, nella speciale classifica della “Sporteconomy Jersey Sponsor Index” (2024/25), in caso di firma di un nuovo back partner (attualmente assente come format commerciale). Al terzo posto si conferma la AS Roma (31 milioni di euro), grazie alla presenza di Riyadh Season (25 milioni annui) e Auberge Resorts Collection (back sponsor), sleeve sponsor ufficiale, per ulteriori 6 milioni.

In totale i marchi, presenti sulle divise dei 20 club della massima serie, sono 59, per 3,21 milioni di media valore per brand (solo 12 contratti su 59 superano questo dato). Più in generale, sempre in media, sono presenti 2,95 marchi per maglia (8 club su 20 presentano tutti e 4 i format possibili).