Marketing: Allianz Fantini è Official Partner del Cesena FC

L’agenzia assicurativa, che dal 1990 rappresenta la compagnia tedesca, affiancherà il club bianconero (neo promosso in Serie B) per la sesta stagione consecutiva.

Prosegue per la partnership tra il Cesena FC e Allianz Fantini. Al fianco del “Cavalluccio” dal campionato di Serie C 2019/20, l’agenzia assicurativa ha accompagnato il club bianconero nella sua traiettoria che l’ha portato al ritorno in Serie B e in questa stagione figurerà tra gli Official Partner.

Dal 1990 Allianz Fantini rappresenta la compagnia tedesca ed oggi è una delle agenzie leader sul territorio nazionale, vantando una community di oltre ottomila clienti a cui offre una consulenza in ambito assicurativo, previdenziale e finanziario.

“Al di là del tifo che da sempre mi anima – ha dichiarato il titolare Stefano Fantini – la decisione di entrare tra gli sponsor del Cesena è nata dalla volontà di condividere il progetto credibile con cui il club è ripartito nel 2018. Una fiducia prima ispirata dalle ventotto aziende che hanno dato continuità a una storia di oltre ottant’anni e successivamente confermata dalla proprietà americana che, con ambizione e investimenti importanti, ha permesso di tornare là dove quella storia si era momentaneamente interrotta”.