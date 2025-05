Marketing – Stella Artois entra nel pool dei partner dell’ATP Tour.

Stella Artois, marchio del portfolio AB InBev, ha annunciato la nuova partnership con l’ATP Tour, diventando Birra Ufficiale e Partner Gold fino al 2028. Questa sponsorizzazione pone il brand al centro di eventi di alto profilo, inclusi le Nitto ATP Finals, che si terranno a Torino a novembre.

Dopo aver già collaborato con numerosi tornei ATP e avendo una consolidata associazione con eventi iconici quali Wimbledon e Roland-Garros, Stella Artois mira a amplificare la propria visibilità attraverso esperienze di alta qualità per i fan. La sponsorship prevede, infatti, una forte presenza del marchio sui campi e in diverse aree hospitality.

Marcel Marcondes, Chief Marketing Officer Globale di AB InBev, ha sottolineato “l’opportunità di rendere l’esperienza dei fan ancora più autentica, mentre Stella Artois si prepara a lanciare la serie di contenuti digitali “The Perfect Serve” per coinvolgere i consumatori in modo innovativo”. Inoltre, la birra diventerà partner dell’ATP No. 1 Club, creando attivazioni esclusive per le Nitto ATP Finals del 2025.