L’FC Südtirol(Serie B) lancia la maglia da trasferta (stagione 2024/25). Il Duomo di Bolzano ispira la nuova divisa

L’FC Südtirol (leader provvisorio in Serie B dopo appena due giornate) ha svelato nei giorni scorsi la nuova maglia away “City”, pronta a debuttare nelle partite di Serie B lontano dal Druso.

Una divisa inedita nello stile che celebra in modo raffinato la città di Bolzano: la maglia away si distingue per i suoi colori blu e verdone, che conferiscono un look deciso e contemporaneo. Tuttavia, ciò che cattura davvero l’occhio è il disegno che si estende sulla superficie inferiore, nella bordatura del collo e delle maniche della maglia. Questo motivo è ispirato al tetto del Duomo di Bolzano, celebre per le sue sfumature verde-oro. Il Duomo è un emblema della città e la sua rappresentazione sulla maglia non solo rende omaggio alla storia e alla cultura locale ma vuole essere un simbolo dell’orgoglio altoatesino e celebrare in modo raffinato la città di Bolzano.