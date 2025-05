Ufficio stampa sportivo: come la trasformazione digitale rivoluzionerà l’economia e la comunicazione dei club.

L’ufficio stampa sportivo nell’era digitale: la nuova leva economica per i club.

Nel calcio e nello sport professionistico, la comunicazione non è più solo un accessorio, ma un asset strategico che incide direttamente sui risultati economici e sulla crescita del brand. La tesi di Lorenzo Ricci*, presentata al Master in Marketing e Comunicazione dello Sport dello IULM di Milano (VIII edizione), offre una panoramica dettagliata su come l’ufficio stampa sia passato da semplice mediatore a vero e proprio stratega della comunicazione, diventando un motore di valore economico per le società sportive.

Dalla mediazione alla strategia digitale

La rivoluzione digitale ha imposto agli uffici stampa un salto di qualità: oggi gestiscono flussi informativi su molteplici piattaforme, coordinando media tradizionali, social network e comunicazione diretta con i tifosi. Questa evoluzione richiede competenze trasversali, dall’analisi dati allo storytelling, fino alla gestione delle crisi reputazionali in tempo reale.

Impatto economico della nuova comunicazione

Un ufficio stampa moderno contribuisce a: incrementare la visibilità del club e dei suoi sponsor, generando nuove opportunità di partnership e ricavi da sponsorizzazioni.

Aumentare la fanbase digitale, fondamentale per valorizzare i diritti commerciali e i ricavi indiretti (merchandising, ticketing, contenuti premium).

Gestire e difendere la reputazione del club, proteggendo il valore del brand anche in momenti di crisi (come scandali o polemiche social).

Sostenere le strategie di marketing territoriale, rafforzando il legame con la comunità e gli stakeholder locali, come dimostra il caso Feralpisalò analizzato nella tesi.

Case study: Feralpisalò e la crescita integrata

Il passaggio della Feralpisalò dalla Serie C alla Serie B è stato accompagnato da una strategia comunicativa integrata, che ha saputo unire tradizione e innovazione. Collaborazioni con realtà digitali come Calciatori Brutti e sponsor iconici come L’Antico Vinaio hanno portato benefici tangibili in termini di visibilità, engagement e ricavi, dimostrando che la comunicazione digitale può essere un potente driver economico anche per club di dimensioni medio-piccole. All’interno della tesi in oggetto vi è un contributo di Matteo Oxilia, giornalista sportivo e direttore comunicazione da diverse stagioni del club lombardo.

Matteo Oxilia – direttore comunicazione Feralpisalò

Gestione della crisi: proteggere il valore economico

La gestione delle crisi è diventata una delle principali competenze richieste agli uffici stampa. Una crisi mal gestita può compromettere sponsor, investitori e valore del brand. La tesi analizza casi emblematici, come la Superlega e le campagne contro il razzismo, mostrando come una risposta tempestiva e coordinata sia fondamentale per limitare i danni economici e reputazionali.

Innovazione e sostenibilità: la nuova frontiera

Oggi, l’ufficio stampa è chiamato anche a comunicare l’impegno del club su temi sociali e ambientali, rispondendo alle aspettative di sponsor e tifosi sempre più attenti alla responsabilità sociale d’impresa. Questo rafforza l’attrattività del club verso nuovi investitori e partner commerciali, generando valore economico duraturo.

La trasformazione dell’ufficio stampa sportivo è un fenomeno che va ben oltre la comunicazione: rappresenta una leva economica fondamentale per la crescita e la sostenibilità dei club. Chi saprà integrare strategia digitale, gestione della reputazione e innovazione sociale avrà un vantaggio competitivo decisivo nel nuovo scenario dello sport business.

Classe 2001, dopo aver conseguito la maturità linguistica, ha completato la Laurea Triennale in Comunicazione Media e Pubblicità presso l’Università IULM di Milano nel novembre 2023, perfezionando successivamente la propria formazione con un Master in Marketing e Comunicazione dello Sport presso la IULM Communication School.

Ha iniziato il proprio percorso professionale come Junior Marketing & Communication Officer presso Wonderwood (luglio 2023 – marzo 2024), per poi entrare in Angèlia Comunicazione ad aprile 2024, dove ricopre il ruolo di Press Officer & Public Relations. In questa posizione collabora con un team specializzato nella promozione dell’innovazione attraverso strategie di comunicazione corporate, digitale e finanziaria per clienti di rilievo nazionale.

La sua passione per lo sport e la comunicazione lo portano a coltivare l’ambizione di sviluppare la propria carriera nell’ufficio stampa o nel dipartimento comunicazione di una società sportiva, dove poter coniugare competenze professionali ed interesse personale.