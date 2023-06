L’Inter a Istanbul con il nuovo jersey partner Paramount+

Il brand Paramount+ sarà lo sponsor sulla maglia indossata dalla squadra in finale di Champions League contro il Manchester City (il prossimo 10 giugno).

L’Inter presenta la maglia per la finale di Istanbul. Paramount+, il servizio di streaming premium lanciato in Italia meno di un anno fa, sarà lo sponsor presente sulla jersey che la squadra indosserà contro il Manchester City nel più prestigioso palcoscenico europeo (sostituisce il marchio Digitalbits precedente main sponsor in questa stagione). L’accordo in esame rappresenta una storica partnership tra due aziende che puntano sempre più a raggiungere un mercato globale.

Il logo Paramount+ sarà presente anche sulla maglia nerazzurra in occasione dell’ultima giornata della Serie A TIM 2022-2023 quando la squadra scenderà in campo contro il Torino (oggi in trasferta alle 18:30).

L’accordo per il momento è solo per due gare (secondo gli addetti ai lavori i nerazzurri incasseranno però 9 milioni di euro, inclusi i bonus in caso di vittoria), ma è l’inizio di un rapporto molto più duraturo in vista della prossima stagione sportiva (la suddetta cifra infatti è da spalmare anche sul 2023/24). L’operazione in sé non è stata però così semplice, perchè il regolamento UEFA non permetterebbe di inserire un marchio sponsor su una maglia al di fuori di quello presentato ad inizio della competizione internazionale. Poi però è arrivato il via libera alla deroga da parte di Nyon (sede dell’UEFA) in considerazione anche dei problemi avuti con Digitalbits (non ha mai pagato le tranches previste dal contratto).